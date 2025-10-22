Nubifragio dell' 1 ottobre il fango accumulato ricopre il marciapiede a ridosso dei Templi

Lo scorso 1 ottobre è stato il giorno della tempesta di pioggia e vento che ha investito la provincia di Agrigento. In via Passeggiata Archeologica, a ridosso del posto di ristoro adiacente alla Valle dei Templi, si trovano accumulati fango, brecciolino e tutto ciò che la potenza dell'acqua quel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

