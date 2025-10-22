Nove giocatori nuovi sono troppi Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o | Conte rivuole la vecchia squadra

Antonio Conte rivuole la sua vecchia squadra. E non solo in senso metaforico. Dopo la mazzata di Eindhoven, la sconfitta per 6 a 2 contro il Psv in Champions League, il tecnico del Napoli si presenta ai microfoni anche meno furioso di quanto si possa immaginare. Prima parla a SkySport, poi in conferenza stampa. Il filo rosso delle sue dichiarazioni però porta sempre a un concetto: i nuovi arrivi, nella convinzione dell’allenatore, sembrano aver danneggiato la sua squadra. Erano inevitabili, perché per affrontare Serie A e Champions servono riserve e ricambi all’altezza. Ma hanno rotto quel meccanismo interno che aveva portato alla conquista dello scudetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nove giocatori nuovi sono troppi, Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o”: Conte rivuole la vecchia squadra

