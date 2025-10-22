Novara rimosse dai vigili le biciclette abbandonate davanti alla stazione
Rimosse una trentina di biciclette abbandonate dall'area davanti alla stazione di Novara.L'intervento è stato svolto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre, dagli agenti della polizia locale, insieme agli operatori di Assa: le bici, in molti casi ormai solo "carcasse", sono state rimosse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
