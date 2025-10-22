Novantamila euro della società spesi per sé | ai domiciliari un amministratore

Tra il 2016 e il 2018 aveva distratto il patrimonio della società, in cui ricopriva il ruolo di amministratore di fatto, effettuando prelievi, spese e altri pagamenti privi di giustificazione, per oltre 90 mila euro. Per farlo si era preoccupato di nascondere le prove, distruggendo e facendo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

