Notte di raid due bambini morti a Kiev L’Ucraina colpisce impianto chimico russo con i missili inglesi Storm Shadow

Roma, 22 ottobre 2025 – Nelle ore in cui il vertice fra Trump e Putin a Budapest è saltato in seguito alle dichiarazioni di Mosca che non intende “attuare un cessate il fuoco immediato”, la pace sembra sempre più lontana. Esplosioni anche nelle città di Dnipro e Izmail Nella notte ci sono stati diversi attacchi. In particolare ci sono stati 2 morti a Kiev bersagliata da attacchi aerei. Ma la capitale ucraina non è stato l’unico bersaglio russo con balckout che stanno interessando varie zone del Paese. Ma anche gli ucraini hanno effettuato raid. In particolare le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Notte di raid, due bambini morti a Kiev. L’Ucraina colpisce impianto chimico russo con i missili inglesi Storm Shadow

