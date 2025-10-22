Notizie online gli assistenti di intelligenza artificiale sbagliano risposta nel 45% dei casi Lo studio su 22 media pubblici

L’intelligenza artificiale sbaglia e questo ormai è un dato di fatto, anche perché è allenata dagli umani. Ma fa impressione il dato che emerge da uno studio. Quasi la metà delle risposte degli assistenti di intelligenza artificiale, il 45%, presenta almeno un problema “significativo” capace di compromettere l’integrità della notizia. Si sale all’ 81% se si considerano i problemi minori, che distorcono parzialmente i fatti riportati. Sono i risultati di una ricerca coordinata da un’organizzazione internazionale di emittenti tv (Ebu) e guidata dalla Bbc, che ha coinvolto 22 media pubblici di 18 paesi in 14 lingue, tra cui la Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Notizie online, gli assistenti di intelligenza artificiale sbagliano risposta nel 45% dei casi. Lo studio su 22 media pubblici

Altri contenuti sullo stesso argomento

In relazione alle notizie pubblicate recentemente su alcune testate online, si puntualizza che la realizzazione del murale dedicato al Professore Paolo Giaccone sulla facciata dell’edificio della Direzione del Policlinico di Palermo a lui intitolato non è stata lanci - facebook.com Vai su Facebook

? Trento – Brutte notizie per l’Itas Trentino: lo stop di Daniele Lavia sarà più lungo del previsto. Il DG Bruno Da Re conferma: “La situazione è più seria. Contenzioso con la Fipav? Sì”. Tutti i dettagli e le dichiarazioni nell’app Volleyball.it+ o da desktop ne - X Vai su X

Intelligenza artificiale, “Notizie distorte quasi nella metà delle risposte degli assistenti AI” - La RAI tra i partner della nuova ricerca EBU/BBC, la più grande di questo genere. Riporta msn.com

I problemi dell'Intelligenza Artificiale: “Notizie non corrette in quasi metà delle risposte” - I risultati della ricerca sono stati pubblicati il 22 ottobre da EBU e verranno presentati giovedì 23 ottobre a Napoli durante il 77° Prix Italia. Segnala rainews.it

Nelle scuole la app per smascherare le notizie bufala e l’intelligenza artificiale - L’educazione civica e digitale nelle scuole sta vivendo una trasformazione significativa grazie a strumenti innovativi che coniugano apprendimento e gioco. Segnala umbria24.it