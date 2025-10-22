Notizie online gli assistenti di intelligenza artificiale sbagliano risposta nel 45% dei casi Lo studio su 22 media pubblici

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale sbaglia e questo ormai è un dato di fatto, anche perché è allenata dagli umani. Ma fa impressione il dato che emerge da uno studio. Quasi la metà delle risposte degli assistenti di intelligenza artificiale, il 45%, presenta almeno un problema “significativo” capace di compromettere l’integrità della notizia. Si sale all’ 81% se si considerano i problemi minori, che distorcono parzialmente i fatti riportati. Sono i risultati di una ricerca coordinata da un’organizzazione internazionale di emittenti tv (Ebu) e guidata dalla Bbc, che ha coinvolto 22 media pubblici di 18 paesi in 14 lingue, tra cui la Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

