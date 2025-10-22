Nord Corea riprende test missilistici

3.12 La Corea del Nord ha lanciato nella notte lmeno un missile balistico segnando il primo test del genere dopo mesi. Lo ha riferito lo Stato Maggiore sudcoreano, precisando che il missile, ancora non identificato, ha volato verso est. Il lancio avviene a pochi giorni dall' apertura della Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC), che si terrà nella città sudcoreana di Gyeongju, dove sono attesi leader mondiali tra cui il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

