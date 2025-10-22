T occa un tasto e (quasi) tutto diventa oro. Persino per una “self-made billionaire” come Rihanna, il cui patrimonio netto stimato tocca 1.4 miliardi di dollari, il mondo della moda di lusso può rivelare insidie. La notizia, riportata dal Daily Mail, parla chiaro: la chiusura della sua ambiziosa linea di abbigliamento Fenty, lanciata nel 2019 in collaborazione con il colosso LVMH, è costata alla popstar la cifra sbalorditiva di 36 milioni di dollari. Un passo falso in un impero che, per il resto, non conosce crisi, ma che dimostra quanto fosse complesso quel progetto. Lo stile di Rihanna. guarda le foto Fenty Fashion: i conti flop di Rihanna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non tutto ciò che tocca Rihanna diventa oro. Ma la popstar ha imparato la lezione: da allora si è concentrata solo su lingerie e cosemtici