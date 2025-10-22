A Praia nei giorni scorsi è stata festa grande: nella capitale di Capo Verde, la gente è scesa in piazza per celebrare la nazionale di calcio arrivata a qualificarsi, per la prima volta nella sua storia, alla fase finale dei mondiali. In Nord America il prossimo anno ci saranno anche i “ Blue Sharks “, come vengono definiti i giocatori dell’arcipelago africano. L’impresa non è certo secondaria: Capo Verde ha mezzo milione di abitanti, circostanza che ne fa il secondo Paese meno popolato (dopo l’Islanda) a essere rappresentato nella principale kermesse calcistica. Ma questa storia non sembra avere a che fare con la fortuna o i miracoli. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - NON SOLO PER SPORT – Così Capo Verde è riuscita ad arrivare tra le grandi del calcio