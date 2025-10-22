Ancora gatti che spariscono. Ancora gatti avvelenati o ritrovati morti. Dopo le centinaia di casi sospetti rilevati nell’ultimo anno in decine di località del centro nord Italia ( un resoconto completo lo trovate nel primo numero della rivista Animal Interviews – Che fine hanno fatto i nostri gatti? ndr), nelle ultime ore si aggiunge il caso di Niviano di Rivergaro in provincia di Piacenza. Come riporta il quotidiano locale Libertà, “dalla scorsa estate sono scomparsi o sono stati uccisi oltre quindici felini nel quartiere di Borgo Castello e negli ultimi giorni la situazione si è aggravata con la morte di Simba, la gatta della consigliera comunale Maria Scattaglia, dopo giorni di sofferenze per un’intossicazione e il ritrovamento di altri tre felini morti ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non si trova sangue e nemmeno peli, i gatti spariscono o muoiono avvelenati. Fanno ritrovare le teste, il copione è sempre lo stesso”: si infittisce il giallo