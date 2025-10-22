Non si trova sangue e nemmeno peli i gatti spariscono o muoiono avvelenati Fanno ritrovare le teste il copione è sempre lo stesso | si infittisce il giallo
Ancora gatti che spariscono. Ancora gatti avvelenati o ritrovati morti. Dopo le centinaia di casi sospetti rilevati nell’ultimo anno in decine di località del centro nord Italia ( un resoconto completo lo trovate nel primo numero della rivista Animal Interviews – Che fine hanno fatto i nostri gatti? ndr), nelle ultime ore si aggiunge il caso di Niviano di Rivergaro in provincia di Piacenza. Come riporta il quotidiano locale Libertà, “dalla scorsa estate sono scomparsi o sono stati uccisi oltre quindici felini nel quartiere di Borgo Castello e negli ultimi giorni la situazione si è aggravata con la morte di Simba, la gatta della consigliera comunale Maria Scattaglia, dopo giorni di sofferenze per un’intossicazione e il ritrovamento di altri tre felini morti ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Titolo: La saggezza nel sangue Autrice: Flannery O'Connor Terminato il servizio di leva, Hazel Motes torna nella casa natale in Tennessee e la trova completamente abbandonata. Solo e livoroso, decide di abbandonare l'unica certezza di cui è imbevuto sin d - facebook.com Vai su Facebook
“Non si trova sangue e nemmeno peli, i gatti spariscono o muoiono avvelenati. Fanno ritrovare le teste, il copione è sempre lo stesso”: si infittisce il giallo - Oltre 15 felini uccisi a Piacenza, casi simili in Emilia- Segnala ilfattoquotidiano.it
Peli di gatto ovunque? Arriva la speciale cuccia che funge anche da toelettatura automatica (e che rivoluziona la vita) - Ogni amante dei gatti conosce bene l’affetto travolgente per questi piccoli amici, ma è altrettanto consapevole dei peli che lasciano ovunque, trasformando la casa in un campo minato di ciuffi di pelo ... Secondo greenme.it