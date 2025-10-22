Non risponde al telefono trovata morta in casa a Sala Consilina

Ancora un lutto colpisce il Vallo di Diano, stavolta, dopo il caso di ieri di Polla, è una donna di Sala Consilina a essere deceduta in casa. Il caso.Una donna di 70 anni non rispondeva al telefono e una volta entrati nella sua abitazione è stata trovata priva di vita nel pieno centro di Sala. 🔗 Leggi su Salernotoday.it