Non rispetta la legge in più occasioni 50enne finisce ai domiciliari
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pontecorvo (Frosinone) hanno dato esecuzione a un importante provvedimento giudiziario: un'esecuzione di pena detentiva definitiva in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cassino (Frosinone) nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nonostante il divieto di avvicinamento l'uomo continuava a non rispettare la legge - facebook.com Vai su Facebook