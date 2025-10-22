Non rispetta la legge in più occasioni 50enne finisce ai domiciliari

Frosinonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pontecorvo (Frosinone) hanno dato esecuzione a un importante provvedimento giudiziario: un'esecuzione di pena detentiva definitiva in regime di detenzione domiciliare. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cassino (Frosinone) nei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Rispetta Legge Pi249 Occasioni