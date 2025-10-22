Non riesco più a fare sesso col mio ragazzo perché lui ha un’abitudine disgustosa dopo averlo fatto | lo sfogo di una donna scatena il dibattito su Reddit

Un acceso dibattito online è nato dopo che una donna ha raccontato su Reddit la sua difficoltà nel tollerare l’abitudine del nuovo compagno di svapare subito dopo il sesso. Nel suo post, la donna — che ha scelto di restare anonima — ha spiegato di avere una vita sessuale “fantastica” con lui, ma di sentirsi infastidita da questo gesto che considera “un vero turn off”. “Ho appena iniziato a frequentare quest’uomo, è fantastico, ed è bello avere qualcuno che riesca a starmi dietro a letto”, scrive. “ Il sesso per me è una parte molto importante della relazione, può essere determinante “. Tuttavia, aggiunge: “Questo uomo è eccezionale in ogni aspetto, tranne che dopo aver finito, invece di passare alle coccole o alle attenzioni, prende la sua sigaretta elettronica e comincia a svapare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

