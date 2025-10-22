Non rientra a casa scattano le ricerche sul Monte Scioscia | 72enne ritrovato e soccorso nella notte
Non è rientrato a casa e così, con il buio ormai calato e il telefono che continuava a squillare a vuoto, è scattato l’allarme. La seconda attivazione della serata per i soccorritori del Triangolo Lariano, la prima a Blevio, è arrivata alle 19:45, per un uomo di 72 anni disperso nei boschi sopra. 🔗 Leggi su Quicomo.it
