Non rientra a casa scattano le ricerche sul Monte Scioscia | 72enne ritrovato e soccorso nella notte

Quicomo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è rientrato a casa e così, con il buio ormai calato e il telefono che continuava a squillare a vuoto, è scattato l’allarme. La seconda attivazione della serata per i soccorritori del Triangolo Lariano, la prima a Blevio, è arrivata alle 19:45, per un uomo di 72 anni disperso nei boschi sopra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rientra casa scattano ricercheA 15 anni esce da casa e non rientra, allarme a Grottazzolina: scattate le ricerche per Gimmy, ritrovato a Porto San Giorgio - Allarme a Grottazzolina per la scomparsa di un ragazzino quindicenne di origine cinese, di cui non si hanno notizie da questa mattina (sabato 4 ottobre) alle 10. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rientra Casa Scattano Ricerche