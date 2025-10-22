Non ricordo mobilitazioni per Sallusti e Cerno | la lezione di Meloni alla sinistra sul caso Ranucci

La replica di Giorgia Meloni in Senato, a seguito dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles, vira leggermente anche sul tema della libertà di stampa. L'assist alla presidente del Consiglio viene fornito direttamente dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che, per bocca della senatrice Alessandra Maiorino, aveva ricordato precedenti attacchi della stessa Meloni ad alcuni giornalisti, tirando quindi in balla la sua presunta assenza di sensibilità sulla libertà di stampa. La leader di Fratelli d'Italia prima ricorda di avere " espresso personalmente la solidarietà a Sigfrido Ranucci e lo rifaccio in quest'Aula " e poi aggiunge: " La libertà di stampa è un tema molto serio ma va affrontato con equilibrio ed obiettività e mi pare che un po' manchino da parte di alcuni ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

