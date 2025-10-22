Non ricordo mobilitazioni per Sallusti e Cerno | la lezione di Meloni alla sinistra sul caso Ranucci
La replica di Giorgia Meloni in Senato, a seguito dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles, vira leggermente anche sul tema della libertà di stampa. L'assist alla presidente del Consiglio viene fornito direttamente dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che, per bocca della senatrice Alessandra Maiorino, aveva ricordato precedenti attacchi della stessa Meloni ad alcuni giornalisti, tirando quindi in balla la sua presunta assenza di sensibilità sulla libertà di stampa. La leader di Fratelli d'Italia prima ricorda di avere " espresso personalmente la solidarietà a Sigfrido Ranucci e lo rifaccio in quest'Aula " e poi aggiunge: " La libertà di stampa è un tema molto serio ma va affrontato con equilibrio ed obiettività e mi pare che un po' manchino da parte di alcuni ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Negli ultimi anni non ricordo mobilitazioni, (soprattutto di persone giovani) simili a quelle di questi giorni per la #Flotilla. È da studiare e analizzare perché su tematiche più “prossime” come i salari, lo sfruttamento dei tirocini, la discontinuità lavorativa, il sotto fi - X Vai su X
SAVE THE DATE ? Si ricorda che venerdì 24 ottobre si terrà il convegno "Post mortem vivere ultra. L'archivio Paschetto tra conservazione e valorizzazione" che era stato rinviato in vista delle mobilitazioni previste per lo scorso 3 ottobre. Vai su Facebook
"Non ricordo mobilitazioni per Sallusti e Cerno": la lezioni di Meloni alla sinistra sul caso Ranucci - La presidente del Consiglio risponde a tono alle polemiche scagliate dalla senatrice grillina Maiorino: "Voi oggi scendete in piazza per difendere l'informazione, ma ieri stilavate le liste di proscri ... ilgiornale.it scrive
Caso Ranucci, Meloni: “Non ricordo mobilitazioni per Sallusti o Cerno” - "Non voglio tornare Beppe Grillo che invocava il tribunale del popolo, ma l'M5s oggi difende la libertà di stampa ieri stilava le liste di proscrizione" ... Secondo dire.it