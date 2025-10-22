Non può avvicinarsi ma lo trovano sotto casa a litigare con la madre | arrestato
Lo hanno trovato davanti al portone di casa che menava colpi e insultava la madre. Alla quale non poteva avvicinarsi. Avrebbe cercato anche di colpire gli agenti intervenuti dopo la segnalazione di una rissa. Nonostante la presenza dei poliziotti, il 32enne ha proseguito con insulti e colpi al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
