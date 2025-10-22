Non pensavo sarei sopravvissuta Parto da record | quanto pesa e come sta il piccolo

Caffeinamagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia che ha sorpreso tutti, in primis in sala parto: una giovane madre di 30 anni ha dato alla luce un bambino dal peso eccezionale. La protagonista di questa straordinaria vicenda ha partorito il suo bambino dal peso di ben 6 chili. Un evento raro, che ha lasciato senza parole anche l’équipe medica dell’ospedale TriStar Centennial di Nashville, dove la donna è stata assistita durante il parto. La neo mamma, che aveva espresso il desiderio di un parto naturale, ha dovuto fare i conti con la realtà: le dimensioni del bambino rendevano il rischio troppo elevato. I medici hanno infatti optato per un cesareo, giudicandolo l’unico modo sicuro per salvaguardare la salute della madre e del neonato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

