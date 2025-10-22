Non pensavo sarei sopravvissuta Parto da record | quanto pesa e come sta il piccolo
Una storia che ha sorpreso tutti, in primis in sala parto: una giovane madre di 30 anni ha dato alla luce un bambino dal peso eccezionale. La protagonista di questa straordinaria vicenda ha partorito il suo bambino dal peso di ben 6 chili. Un evento raro, che ha lasciato senza parole anche l'équipe medica dell'ospedale TriStar Centennial di Nashville, dove la donna è stata assistita durante il parto. La neo mamma, che aveva espresso il desiderio di un parto naturale, ha dovuto fare i conti con la realtà: le dimensioni del bambino rendevano il rischio troppo elevato. I medici hanno infatti optato per un cesareo, giudicandolo l'unico modo sicuro per salvaguardare la salute della madre e del neonato.
Neonato record, più di 6 chili. La mamma: «Non pensavo sarei sopravvissuta» - Una mamma del Tennessee a luglio ha partorito un bambino dal peso straordinario: Cassian, 6 kg. Da msn.com
