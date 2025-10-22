Non funziona Diversi down segnalati roblemi in tutta Italia cosa sta succedendo
Mattinata di caos digitale in tutta Italia. Oggi, 22 ottobre 2025, milioni di utenti si sono ritrovati improvvisamente disconnessi dai principali servizi online. WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports risultano tra le piattaforme più colpite da un maxi down che ha paralizzato per ore comunicazioni, ricerche web e persino le partite online dei gamer. Un’interruzione che, secondo il portale Downdetector, ha fatto registrare un picco di segnalazioni in contemporanea a partire dalle prime ore della mattinata, con disservizi in costante aumento. Le prime avvisaglie sono arrivate proprio da WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, dove gli utenti hanno iniziato a riscontrare difficoltà nell’invio e nella ricezione dei messaggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
