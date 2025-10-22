Non esiste luce senza oscurità Tim Burton disegna le ombre dell’anima

Quotidiano.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non ricevo molti premi: così, sono molto emozionato di ricevere questo. E poi, questa mostra. Ricordo la mia prima grande mostra, ospitata al Museum of Modern Art di New York. Fu un grande successo di pubblico, ma il mondo dell’arte mi ignorò. Non mi consideravano un artista. Questa cosa me la sono tenuta dentro per tanto tempo: essere celebrato oggi, qui, in questa città che brilla di arte, significa molto per me". Ieri Tim Burton ha ricevuto a Firenze il premio alla carriera “ Lorenzo il Magnifico “, nell’ambito della quindicesima edizione della Florence Biennale. In corso fino a domenica, l’esposizione raccoglie 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

non esiste luce senza oscurit224 tim burton disegna le ombre dell8217anima

© Quotidiano.net - "Non esiste luce senza oscurità". Tim Burton disegna le ombre dell’anima

Altre letture consigliate

esiste luce senza oscurit224"Non esiste luce senza oscurità". Tim Burton disegna le ombre dell’anima - Illustrazioni e creature in resina: il grande regista nella mostra della Florence Biennale “Light and Darkness“ ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Esiste Luce Senza Oscurit224