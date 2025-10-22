Non esiste luce senza oscurità Tim Burton disegna le ombre dell’anima
"Non ricevo molti premi: così, sono molto emozionato di ricevere questo. E poi, questa mostra. Ricordo la mia prima grande mostra, ospitata al Museum of Modern Art di New York. Fu un grande successo di pubblico, ma il mondo dell’arte mi ignorò. Non mi consideravano un artista. Questa cosa me la sono tenuta dentro per tanto tempo: essere celebrato oggi, qui, in questa città che brilla di arte, significa molto per me". Ieri Tim Burton ha ricevuto a Firenze il premio alla carriera “ Lorenzo il Magnifico “, nell’ambito della quindicesima edizione della Florence Biennale. In corso fino a domenica, l’esposizione raccoglie 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Premio Luce! Startup Inclusiva 2025, ‘Autnotout’ tra i finalisti. “L’inclusione esiste se crediamo davvero nelle persone” - facebook.com Vai su Facebook
"Non esiste luce senza oscurità". Tim Burton disegna le ombre dell’anima - Illustrazioni e creature in resina: il grande regista nella mostra della Florence Biennale “Light and Darkness“ ... Si legge su quotidiano.net