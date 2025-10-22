Non esiste luce senza oscurità Tim Burton disegna le ombre dell’anima

"Non ricevo molti premi: così, sono molto emozionato di ricevere questo. E poi, questa mostra. Ricordo la mia prima grande mostra, ospitata al Museum of Modern Art di New York. Fu un grande successo di pubblico, ma il mondo dell’arte mi ignorò. Non mi consideravano un artista. Questa cosa me la sono tenuta dentro per tanto tempo: essere celebrato oggi, qui, in questa città che brilla di arte, significa molto per me". Ieri Tim Burton ha ricevuto a Firenze il premio alla carriera “ Lorenzo il Magnifico “, nell’ambito della quindicesima edizione della Florence Biennale. In corso fino a domenica, l’esposizione raccoglie 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

