Non era droga ma borotalco | la smentita del karateka torinese accusato di lesioni e maltrattamenti alla ex

Torinotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino oggi, 22 ottobre, il karateka accusato di maltrattamenti e lesioni alla ex fidanzata racconta al giudice Agostino Pasquariello la propria verità sulle accuse da cui deve difendersi. Lo difende l’avvocato Luca Calabrò. Lo scorso anno, lo sportivo era finito in carcere dopo una lite con la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

