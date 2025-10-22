La Cassazione conferma i precedenti gradi di giudizio: non vi sono prove “circa il reinvestimento e il riciclaggio di capitali di provenienza mafiosa nelle imprese di Berlusconi attraverso l’opera di Dell’Utri “. Il testo della decisione della Suprema Corte ancora non c’è, ma la notizia è stata subito rilanciata da Forza Italia. A partire da Antonio Tajani, in tanti del partito esultano: “La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito ciò che era ovvio per noi e per tutti gli italiani in buona fede: non è mai esistito alcun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa nostra “, dichiara il vicepremier forzista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è provato il riciclaggio di denaro mafioso nelle imprese di Berlusconi”. La Cassazione conferma e la destra esulta. Ma questo elemento era già emerso in altre sentenze