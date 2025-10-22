Non è ancora scattata la scintilla tra Lang e Conte Questo crea preoccupazione nell’entourage Romano
Hanno fatto rumore le parole sullo spogliatoio e i nuovi giocatori di Antonio Conte ieri sera nel post partita di Psv- Napoli. Il giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale di YouTube torna sulla vicenda Noa Lang e lo sfogo dell’attaccante olandese del Napoli. “Dopo la sconfitta pesante contro il PSV in Champions, è emerso un po’ di malumore da parte di Noa Lang, che ha parlato con i media olandesi esprimendo il suo disappunto: « Ho parlato con Conte una sola volta». Lang sta giocando pochissimo e fa fatica ad accettarlo. È un giocatore che vive di entusiasmo, ha bisogno di sentirsi protagonista — e in questo momento, in panchina, soffre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Convegno “Giornata della salute e sicurezza sul lavoro”, Giordan: “Lo sport è stato la mia ancora di salvezza. Ho provato la scherma, ho preso la sciabola in mano e dopo la prima stoccata mi è scattata quella scintilla che mi mancava”. #EUhealthyworkplace - X Vai su X
?Donati: «A Chiavari partita rognosa ma in noi è scattata la scintilla». Verso #EntellaSamp: la conferenza del tecnico blucerchiato è online sul nostro canale YouTube. #ForzaDoria - facebook.com Vai su Facebook