Non ci sarà la tegola è definitiva | Napoli – Inter senza il big!

Spazionapoli.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento non facile per il Napoli, costretto subito a rialzare la testa, dopo il brutto ko esterno contro il Psv in Champions. E sabato ci sarà un match tutt’altro che semplice per provarlo a farlo, visto che al Maradona arriva un’ Inter carica d’entusiasmo. Nerazzurri che, però, dovranno fare la trasferta al Diego Amando Maradona senza uno dei suoi leader offensivi, Marcus Thuram. Chivu sfida il Napoli senza Thuram: non ce la fa!. Sabato ci sarà l’Inter sulla strada del Napoli. Nell’impianto di Fuorigrotta, gli azzurri ospitano i nerazzurri reduci da una vittoria convincente per 4-0 in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

