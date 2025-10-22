Non ci sarà Forfait improvviso di Angelina Mango | il grande annuncio e ora la notizia

Un ritorno molto atteso, quello di Angelina Mango, che però si è trasformato in una sorpresa mancata. La giovane cantautrice lucana, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con “La noia”, era infatti attesa questa sera, 22 ottobre, nella seconda puntata di “This Is Me”, lo show del prime time di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La puntata, interamente dedicata a Lorella Cuccarini, avrebbe dovuto segnare il ritorno in televisione dell’artista dopo oltre un anno di assenza dalle scene, ma qualcosa sembra essere cambiato all’ultimo momento. Solo pochi giorni fa era stato annunciato il suo nome tra gli ospiti principali, insieme a quelli di Amadeus, Peppe Vessicchio, Marco Columbro, Ricchi e Poveri, Sarah Toscano, Alessandro Siani, Nina Zilli, i Pooh, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ed Elena D’Amario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it