Non abbiamo voglia non tiferemo più | il messaggio dei tifosi del Pistoia Basket dopo l’agguato a Rieti e la morte di Marianella
“Quanto accaduto ci sta facendo riflettere su quello che è diventato il mondo del tifo e quelli che sono i valori davvero importanti”. Così – con un post su Facebook – i Baraonda Biancorossa, il gruppo organizzato della tifoseria del Pistoia Basket vittima domenica scorsa dell’agguato al pullman che ha portato alla morte del secondo autista Raffaele Marianella, hanno annunciato di volersi fermare a tempo indeterminato. I tifosi pistoiesi non saranno più presenti sugli spalti a tifare dopo quanto accaduto con la tifoseria rietina. “Al rientro da Rieti siamo stati vittime di un’azione vile e infame e crediamo che nessun altro termine possa essere usato per descrivere il lancio di due massi sul parabrezza di un pullman che viaggiava ad alta velocità”, esordisce il gruppo nel post Facebook. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
?Giovanni #DiLorenzo intervistato a @SkySport: “Abbiamo perso la cazzimma, non abbiamo più quella voglia di prima di non prendere gol, dispiace per i tifosi che sono venuti numerosi stasera”. - X Vai su X
ABBIAMO VOGLIA DI ASCOLTARE UN PO’ DI MUSICA INSIEME A VOI ! Venerdì 17 ottobre ore 21:00 #savethedate @oodal_suona in concerto alle cantine!! Prenota il tuo tavolo al 3478151256 ? TI ASPETTIAMO!! oodal Tensioni e armonie che si dissolvo - facebook.com Vai su Facebook