“Quanto accaduto ci sta facendo riflettere su quello che è diventato il mondo del tifo e quelli che sono i valori davvero importanti”. Così – con un post su Facebook – i Baraonda Biancorossa, il gruppo organizzato della tifoseria del Pistoia Basket vittima domenica scorsa dell’agguato al pullman che ha portato alla morte del secondo autista Raffaele Marianella, hanno annunciato di volersi fermare a tempo indeterminato. I tifosi pistoiesi non saranno più presenti sugli spalti a tifare dopo quanto accaduto con la tifoseria rietina. “Al rientro da Rieti siamo stati vittime di un’azione vile e infame e crediamo che nessun altro termine possa essere usato per descrivere il lancio di due massi sul parabrezza di un pullman che viaggiava ad alta velocità”, esordisce il gruppo nel post Facebook. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non abbiamo voglia, non tiferemo più”: il messaggio dei tifosi del Pistoia Basket dopo l’agguato a Rieti e la morte di Marianella