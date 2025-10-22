Noi siamo i Briganti Sara Rattaro presenta il suo libro alla Pizzeria solidale Buontempo
Giovedì 31 ottobre 2025 alle ore 18,30 alla Trattoria e Pizzeria Solidale Buontempo (Strada alla Mola, 70 - Pittolo, Piacenza) appuntamento con "Aperitivo con l’autore"L’evento vedrà la partecipazione della scrittrice Sara Rattaro, in dialogo con Elena Caminati, per la presentazione del libro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
