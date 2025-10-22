Noi del rione Sanità recensione | fede e rivoluzione sociale e in uno dei quartieri più difficili di Napoli
La nostra recensione di Noi del rione Sanità, la nuova fiction RAI diretta da Luca Miniero con protagonista Carmine Recano ispirata a una storia vera, in onda da giovedì 23 ottobre 2025. Ambientato nel cuore di Napoli, la nuova serie TV Rai – che andrà in onda su Rai1, mette in scena la storia che si ispira alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro Noi del rione Sanità. Lo spettatore viene da subito trasportato in un microcosmo dove la sopravvivenza diventa un atto quotidiano di fede. In un quartiere in cui “pure il tempo fa come vuole”, il regista Luca Miniero firma un racconto di umanità e resistenza, filtrato attraverso la figura di un prete che sceglie di restare, di non arrendersi, e di essere realmente parte della comunità che serve. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
