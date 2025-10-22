Noa Lang Romano | Vi spiego cosa trapela dal suo entourage poi l’annuncio in vista di gennaio

Il Napoli vive un momento estremamente negativo. Dopo il ko contro il Torino in Serie A, gli azzurri hanno perso nuovamente in Champions League in casa del Psv Eindhoven, per 6-2. Nel post partita, l’ex Noa Lang è finito al centro di alcune polemiche. Il giornalista Fabrizio Romano, nella giornata odierna, ha voluto rivelare quello che sta accadendo in queste ore, riportando anche lo stato d’animo di chi sta intorno all’olandese. Napoli, rientra il caso Lang? Le parole di Fabrizio Romano. I sei gol subiti nella notte di Eindhoven hanno acceso un campanello d’allarme importante in casa Napoli. Nel post gara, inoltre, Noa Lang è stato tirato in ballo in una polemica che continua a far discutere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Noa Lang, Romano: “Vi spiego cosa trapela dal suo entourage”, poi l’annuncio in vista di gennaio

Scopri altri approfondimenti

CESSIONE NOA LANG? Fabrizio Romano: "Ecco cosa filtra dall'entourage!" ULTIM'ORA http://bit.ly/3J7SzXf - facebook.com Vai su Facebook

Lang-Conte, Romano: "Finora non è scattata la scintilla! Entourage un po’ preoccupato” - Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube di Noa Lang e delle sue difficoltà di questo primo periodo della sua avventura ... tuttonapoli.net scrive

Napoli, Noa Lang: "Conte? Ci siamo parlati solo una volta. Surclassati a Eindhoven, uno scandalo" - Conte, Champions amara: Juve, Chelsea, Tottenham.. I numeri - Le parole dell'attaccante alla tv olandese Ziggo Sport dopo la durissima sconfitta del Napoli contro il PSV (e l'ennesima panchina di questo avvio di stagione) ... Come scrive affaritaliani.it

Noa Lang deluso da Conte: "Ci siamo parlati solo una volta. Surclassati a Eindhoven, uno scandalo" - L'esterno olandese ha disputato solo 110 minuti in stagione: "Ho un contratto col Napoli, non ho altra scelta" ... Segnala msn.com