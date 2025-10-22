No Ponte Calabria pronto a scendere di nuovo in piazza a Messina

No ponte Calabria rilancia una nuova mobilitazione popolare. "Il 29 novembre saremo tutte e tutti a Messina per una nuova grande giornata di lotta contro il ponte e per il futuro dello Stretto, per difendere il territorio, la verità e il diritto delle comunità di Sicilia e Calabria a decidere del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

no ponte calabria prontoNo Ponte Calabria a Messina per un’altra giornata di lotta - Dito puntato «contro una certa classe dirigente calabrese che si mette al servizio degli interessi del Nord e delle grandi imprese, fingendo di rappresentare il territorio mentre ne svende il futuro» ... Da msn.com

Ponte Stretto: ambientalisti ribadiscono no, opera devastante - "Un'opera non soltanto inutile ed antieconomica, ma soprattutto devastante sotto l'aspetto ambientale". Lo riporta ansa.it

Ponte sullo Stretto, il progetto esecutivo è pronto - Il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha annunciato che il progetto esecutivo per il Ponte è pronto e che l'investimento complessivo sarà di 12- Scrive quotidiano.net

