No Ponte Calabria pronto a scendere di nuovo in piazza a Messina

No ponte Calabria rilancia una nuova mobilitazione popolare. "Il 29 novembre saremo tutte e tutti a Messina per una nuova grande giornata di lotta contro il ponte e per il futuro dello Stretto, per difendere il territorio, la verità e il diritto delle comunità di Sicilia e Calabria a decidere del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un ponte tra Europa e Mediterraneo Ai microfoni del TGR Calabria, il Rettore Giuseppe Zimbalatti commenta la firma del decreto che dà il via al nuovo Campus universitario di Reggio Calabria, sostenuto dal MUR e dal MEF con un investimento di 4 milioni di - facebook.com Vai su Facebook

“Il Ponte e l’acqua”: piano da 54 milioni per Campo Calabro e dintorni. Il sindaco Sandro Repaci: «Porterà acqua a 30 mila abitanti» https://avveniredicalabria.it/il-ponte-e-lacqua-a-campo-calabro-un-piano-da-54-milioni-per-servire-il-territorio-e-i-cantieri - X Vai su X

No Ponte Calabria a Messina per un’altra giornata di lotta - Dito puntato «contro una certa classe dirigente calabrese che si mette al servizio degli interessi del Nord e delle grandi imprese, fingendo di rappresentare il territorio mentre ne svende il futuro» ... Da msn.com

Ponte Stretto: ambientalisti ribadiscono no, opera devastante - "Un'opera non soltanto inutile ed antieconomica, ma soprattutto devastante sotto l'aspetto ambientale". Lo riporta ansa.it

Ponte sullo Stretto, il progetto esecutivo è pronto - Il sottosegretario al Mef, Federico Freni, ha annunciato che il progetto esecutivo per il Ponte è pronto e che l'investimento complessivo sarà di 12- Scrive quotidiano.net