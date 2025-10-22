No Other Land | dove e quando vederlo in Streaming e Home Video

No Other Land, il film vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior documentario, realizzato dal collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, sarà disponibile dal 5 novembre in streaming e in Home Video grazie a CG Entertainment e Wanted. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

