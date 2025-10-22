No Other Land | dove e quando vederlo in Streaming e Home Video
No Other Land, il film vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior documentario, realizzato dal collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, sarà disponibile dal 5 novembre in streaming e in Home Video grazie a CG Entertainment e Wanted. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In un primo momento No Other Land, il documentario Premio Oscar diretto e scritto dal collettivo israelo-palestinese composto da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal, sarebbe dovuto andare in onda su Rai3 il 7 ottobre. Poi - come riport - X Vai su X
Proiezione a Ferno di “No Other Land”, documentario Oscar 2025 sulla resistenza a Masafer Yatta. - facebook.com Vai su Facebook
No Other Land, il film cancellato dalla Rai ed è polemica censura: c'entra la Flottilla? Che succede - La pellicola del 2024, diretta da un collettivo israelo-palestinese, è stata cancellata dai palinsesti: problema di programmazione o scelta politica? Si legge su libero.it
La Rai cancella No Other Land: dietrofront dopo la telefonata politica - La Rai cancella No Other Land: dietrofront dopo la telefonata politica (wanted cinema) Doveva andare in onda il 7 ottobre su Rai3, ma No Other Land è stato cancellato dopo una misteriosa telefonata da ... Secondo alfemminile.com
‘Santa’: “No Other Land”, giovedì 9 al Centrale - 15, il Cinema Centrale sarà "teatro" della proiezione di “No Other Land”, ... Riporta msn.com