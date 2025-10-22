No Kings Day i democratici confermano la strategia | il radicale rigetto di Trump Ma 2 volte su 3 non ha funzionato
Non è stato “un comizio d’odio contro l’America”, come preconizzato da Mike Johnson, speaker della Camera. Non è stato un raduno di “ immigrati clandestini, terroristi di Hamas e violenti criminali che sono la base politica del partito democratico”, come anticipato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. È stata invece una festa, giocosa e irriverente, di attivisti, famiglie con bambini, cittadini, che hanno sfilato, cantato, urlato in centinaia di città USA contro le politiche di Donald Trump. Difficile fare una stima precisa, ma milioni di americani hanno preso parte sabato al “ No Kings Day ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
L'ultima provocazione di Donald Trump, il finto volo con la corona in testa dal jet che scarica letame sui manifestanti, suoi concittadini, dopo le manifestazioni spontanee che hanno portato in piazza 7 milioni di americani (non solo democratici) al grido di No Ki - facebook.com Vai su Facebook
@brun_montesano da NY da uno spaccato delle persone in piazza per le proteste del No kings day contro Trump - X Vai su X
“No Kings Day”, la reazione di Trump: pubblica video IA in un jet da combattimento che bombarda i manifestanti di New York - Quasi sette milioni di americani hanno sfilato in quasi tremila città sotto lo slogan “ No Kings ”, per urlare il no all’ autoritarismo crescente dell’ amministrazione del presidente degli Stati Uniti ... Si legge su tg.la7.it
Trump e il nuovo video creato con l'Ia per rispondere al 'No Kings Day': letame sganciato sui manifestanti - Il presidente Usa con in testa una corona sale su un jet militare e, sorvolando le città, fa piovere sulle teste di chi protesta un liquido marrone che ha tutto l'aspetto di escrementi: fa discutere l ... Segnala today.it
“No Kings”, oltre 2’600 manifestazioni contro Trump negli USA - Proteste di piazza contro l’autoritarismo e lo shutdown governativo. Da rsi.ch