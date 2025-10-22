No Kings Day i democratici confermano la strategia | il radicale rigetto di Trump Ma 2 volte su 3 non ha funzionato

Non è stato “un comizio d’odio contro l’America”, come preconizzato da Mike Johnson, speaker della Camera. Non è stato un raduno di “ immigrati clandestini, terroristi di Hamas e violenti criminali che sono la base politica del partito democratico”, come anticipato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. È stata invece una festa, giocosa e irriverente, di attivisti, famiglie con bambini, cittadini, che hanno sfilato, cantato, urlato in centinaia di città USA contro le politiche di Donald Trump. Difficile fare una stima precisa, ma milioni di americani hanno preso parte sabato al “ No Kings Day ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

