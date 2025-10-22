Nissan Qashqai e-POWER l’ibrido che viaggia per 1.200 km con un pieno

Nella città dove tutto corre, c’è un’auto che sembra fermare il tempo. Tra i rumori del traffico e il ronzio dei tram, il nuovo Nissan Qashqai e-POWER scivola quasi in punta di piedi lungo corso Venezia. Nessun ruggito di motore, solo un sussurro elettrico e la sensazione di un movimento continuo, pulito, leggero. È l’effetto della nuova generazione e-POWER, tecnologia esclusiva Nissan che cambia il modo di intendere l’ibrido. Un sistema in cui il motore elettrico muove sempre le ruote, mentre il motore a benzina si limita a generare energia. Risultato: la sensazione di guidare un’auto elettrica, ma senza bisogno di ricarica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nissan Qashqai e-POWER, l’ibrido che viaggia per 1.200 km con un pieno

News recenti che potrebbero piacerti

La tua prossima #Nissan #Qashqai è a #BariBlu! Design moderno, tecnologia al top e tutta la qualità Nissan: la Qashqai è pronta a stupirti! ? E fino al 31 ottobre puoi approfittare di un’offerta davvero imperdibile: Qashqai Mild-Hybrid da 25.900 € con 1.000 - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Nissan Qashqai e-Power 2026, al via gli ordini: ecco quanto costa - X Vai su X

Qashqai e-POWER, l’ibrido che viaggia per 1.200 km con un pieno - La nuova generazione del crossover Nissan riduce consumi ed emissioni del 12% e migliora il comfort acustico di 5,6 decibel ... Scrive msn.com

Nissan Qashqai 1.5 e-power Tekna 2wd del 2023 usata a Treviso - power Tekna 2wd usata del 2023 a Treviso nella sezione Auto usate di Automoto. Riporta automoto.it

Qashqai e-Power, innovativa con stile. La regina dei crossover targata Nissan non finisce di stupire - Il modello Nissan è la vettura che ha dato origine alla categoria dei crossover e, per restare al vertice di un segmento di mercato in ... Riporta motori.ilmessaggero.it