Nippon Gases inaugura oggi il suo nuovo impianto di frazionamento dell’aria a Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti , un sito industriale all’avanguardia che rappresenta una  tappa strategica nel piano di crescita del Gruppo in Italia.  L’impianto, sviluppato con il know how della capogruppo giapponese Nippon Sanso Holdings Corporation, è il primo nel Paese a utilizzare tecnologia giapponese per la separazione dellaria nei suoi principali componenti – come ossigeno e azoto – destinati alla produzione di gas industriali.    Dal suo arrivo in Italia, il Gruppo Nippon Sanso ha avviato un piano di investimenti superiore a 340 milioni di euro, dei quali circa 50 milioni sono stati destinati alla realizzazione del sito di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

