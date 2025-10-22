Nippon Gases inaugura oggi il suo nuovo impianto di frazionamento dell’aria a Caserta
Tempo di lettura: 2 minuti , un sito industriale all’avanguardia che rappresenta una tappa strategica nel piano di crescita del Gruppo in Italia. L’impianto, sviluppato con il know how della capogruppo giapponese Nippon Sanso Holdings Corporation, è il primo nel Paese a utilizzare tecnologia giapponese per la separazione dell’aria nei suoi principali componenti – come ossigeno e azoto – destinati alla produzione di gas industriali. Dal suo arrivo in Italia, il Gruppo Nippon Sanso ha avviato un piano di investimenti superiore a 340 milioni di euro, dei quali circa 50 milioni sono stati destinati alla realizzazione del sito di Caserta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Nippon Gases cambia nome in Nippon Sanso. Dal 1° aprile 2026 inizia un nuovo capitolo. Come parte di Nippon Sanso Holdings Corporation, questo cambiamento non rappresenta un inizio, ma un passo avanti che rafforza un'identità globale che da tempo f Vai su Facebook
Nippon Gases a Guardamiglio nell’area ex Sori: un altro passo avanti - Guardamiglio (Lodi), 5 settembre 2025 – Durante il Consiglio comunale di Guardamiglio del 4 settembre 2025 è stata approvata all’unanimità l’adozione della Variante al Piano delle Regole del Piano di ... Si legge su ilgiorno.it