Nippon Gases a Caserta l’eccellenza tecnologica del Giappone incontra l’industria italiana

Nippon Gases ha inaugurato oggi il suo nuovo impianto di frazionamento dell’aria a Caserta, un sito industriale all’avanguardia che rappresenta una tappa strategica nel piano di crescita del Gruppo in Italia. L’impianto, sviluppato con il know-how della capogruppo giapponese Nippon Sanso Holdings Corporation, è il primo nel Paese a utilizzare tecnologia giapponese per la separazione dell’aria nei suoi principali componenti – come ossigeno e azoto – destinati alla produzione di gas industriali. Dal suo arrivo in Italia, il Gruppo Nippon Sanso ha avviato un piano di investimenti superiore a 340 milioni di euro, dei quali circa 50 milioni sono stati destinati alla realizzazione del sito di Caserta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

