Nightmare Film Festival La partenza è col botto

Il Teatro Alighieri gremito (più di seicento spettatori) ha applaudito l’altra sera l’opening night del Nightmare Film Festival, con la proiezione del film “Il fantasma dell’opera”, musicato dal vivo da una sessantina di under 30 provenienti da vari Paesi europei, coordinati dal Conservatorio “Verdi” di Ravenna. Non poteva dunque avere avvio migliore la XXIII edizione del Festival: di cui va in scena la terza giornata (oggi), al Teatro Rasi di Ravenna. Il calendario degli eventi quotidiani comincia ad infittirsi, alternando pellicole vecchie e nuove, corto e lungometraggi, e incontri letterari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

