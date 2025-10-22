Niger tragedia sulla strada Autocisterna esplode decine di vittime

In Niger esplode un’autocisterna piena di carburante si ribaltà e esplode. Almno 30 i morti. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Niger, tragedia sulla strada. Autocisterna esplode, decine di vittime

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tragedia sul lavoro nel cantiere di Torino Esposizioni. Un operaio di 42 anni originario della Nigeria, Andy Mwachoko, è morto poco prima delle 8 per un incidente: l’uomo è stato colpito dal gancio di elevatore che ha ceduto mentre sollevava una pesante rete Vai su Facebook

Nigeria, esplode autocisterna: almeno 30 morti e 40 feriti - È di almeno 30 morti e 40 feriti il bilancio dell'esplosione di un'autocisterna di carburante nello stato del Niger, in Nigeria. Lo riporta msn.com

Nigeria: esplosione di un’autocisterna causa almeno 35 decessi nello Stato del Niger - Almeno 35 persone hanno perso la vita a seguito dell'esplosione di un'autocisterna di carburante nello Stato del Niger ... Riporta ilmetropolitano.it

Esplode autocisterna dopo un incidente in autostrada, almeno 29 morti e 42 feriti. Strage in Nigeria - Almeno 29 persone sono morte e altre 42 sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autocisterna dopo un incidente su un'autostrada nello Stato del Niger, nella Nigeria centrale. Si legge su ilmessaggero.it