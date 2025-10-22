Niger tragedia sulla strada Autocisterna esplode decine di vittime



In Niger esplode un’autocisterna piena di carburante si ribaltà e esplode. Almno 30 i morti. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

niger tragedia sulla strada autocisterna esplode decine di vittime

© Lidentita.it - Niger, tragedia sulla strada. Autocisterna esplode, decine di vittime

