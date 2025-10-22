Nicolò Zaniolo sarà di nuovo papà | Sara Scaperrotta è incinta

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di sapere quando il calciatore e la compagna si sposeranno, ecco il lieto annuncio: il primogenito Tommaso avrà un fratellino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nicol242 zaniolo sar224 di nuovo pap224 sara scaperrotta 232 incinta

© Gazzetta.it - Nicolò Zaniolo sarà di nuovo papà: Sara Scaperrotta è incinta

Argomenti simili trattati di recente

Zaniolo, nuovo tentativo di rinascita: prima il posto da titolare a Udine, poi la Nazionale - Nicolò Zaniolo ci riprova da Udine dove ieri ha preso quegli applausi che negli ultimi anni sono scarseggiati tra prestazioni ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Nicol242 Zaniolo Sar224 Nuovo