Nicolò Zaniolo sarà di nuovo papà | Sara Scaperrotta è incinta
In attesa di sapere quando il calciatore e la compagna si sposeranno, ecco il lieto annuncio: il primogenito Tommaso avrà un fratellino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
