Nicolas Sarkozy l’ex presidente francese è in carcere | i motivi

Nella giornata di oggi, Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, ha iniziato la sua detenzione nel carcere La Santé di Parigi. Una situazione che ha suscitato scalpore, dato che è la prima volta nella storia che un presidente della Repubblica francese viene incarcerato. Ma quali sono i motivi dietro questa detenzione? I MOTIVI – Sarkozy . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

I parenti, amici e i fedelissimi dell'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel 16/o arrondissement di Parigi, attendendo l'uscita dalla sua abitazione per recarsi nel carcere della Santé, dove sarà rinchiuso - facebook.com Vai su Facebook

L'intervista a Edwy Plenel, fondatore di 'Mediapart', il quotidiano autore delle inchieste che hanno portato al processo di Nicolas Sarkozy: "Abbiamo vinto, ma ci resta la mafiopolitica". @scannavo - X Vai su X

Nicolas Sarkozy, l’ex presidente francese è in carcere: i motivi - Nella giornata di oggi, Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, ha iniziato la sua detenzione nel carcere La Santé di Parigi. Secondo dailynews24.it

Francia, perché Nicolas Sarkozy è in carcere: le tappe del processo e la condanna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, perché Nicolas Sarkozy è in carcere: le tappe del processo e la condanna ... Si legge su tg24.sky.it

Sarkozy in carcere: prima volta nella storia della Francia. Cosa è successo al primo ex-presidente francese - Cosa è successo e cosa c'entra Muammar Gheddafi? Da alfemminile.com