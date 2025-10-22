Ci sono pelli ovunque. Alcune pendono flosce e vuote, altre imbottite e sode rivendicano una certa solidità. Fatti di pelliccia soffice, cotone morbido e vinile lucido, i corpi di Nicola . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nicola L., vestendo pelli collettive