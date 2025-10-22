Nico Paz Inter notizia clamorosa dall’Argentina! Offerta al Real Madrid per il 2026 | le ultimissime di calciomercato

Nico Paz Inter, il giovane talento nel mirino dei nerazzurri: dallArgentina rivelano un'offerta al Real Madrid per il 2026 L'Inter sembra intenzionata a fare sul serio per Nico Paz, giovane talento di proprietà del Real Madrid attualmente in prestito al Como. Secondo quanto riportato dal portale argentino Doble Amarilla, i nerazzurri avrebbero già presentato una .

Nico Paz Inter, notizia clamorosa dall'Argentina! Offerta al Real Madrid per il 2026: le ultimissime di calciomercato

