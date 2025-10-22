Nico Paz Inter clamorosa offerta al Real Madrid per il 2026 | la bomba dall’Argentina

Inter News 24 Nico Paz Inter, le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista del Como in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato. L’ Inter è pronta a fare sul serio per il giovane talento Nico Paz. Secondo quanto riportato dal portale argentino Doble Amarilla, i nerazzurri avrebbero presentato una prima offerta formale al Real Madrid per il centrocampista del Como, cifra che si aggira intorno ai 58 milioni di euro. Una proposta importante, che testimonia l’interesse crescente della squadra di Cristian Chivu per il giovane talento. Paz, che ha già impressionato per le sue qualità tecniche e la visione di gioco, avrebbe dato il suo ok per il trasferimento a Appiano Gentile, manifestando interesse a proseguire la sua carriera con la maglia dell’Inter dall’estate del 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, clamorosa offerta al Real Madrid per il 2026: la bomba dall’Argentina

