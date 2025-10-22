Nico Paz continua a stupire | ma sarà un problema per il Real Madrid?

Con 4 gol e 4 assist in campionato, Nico Paz sta incantando tutti in questo inizio di stagione e su di lui ci sono gli occhi del Real Madrid, che la prossima estate potrebbe esercitare il diritto di "recompra" a soli 10 milioni. Ma l'argentino troverebbe spazio nello scacchiere tattico di Xabi Alonso? Abbiamo messo a confronto le sue caratteristiche e le sue statistiche con quelle di due potenziali "rivali" per un posto da titolare. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nico Paz continua a stupire: ma sarà un problema per il Real Madrid?

Contenuti che potrebbero interessarti

Nico Paz continua a stupire: ma sarà un problema per il Real Madrid? - e su di lui ci sono gli occhi del Real Madrid, che la prossima estate potrebbe esercitare il diritto di "recompra" a soli 10 milioni. Riporta msn.com

Nico Paz è già da Real Madrid? Numeri e costi di un grandissimo affare per tutti - La scorsa estate il Real Madrid non ha mai preso minimamente in considerazione la possibilità di perdere il controllo sul cartellino di Nico Paz. Secondo tuttomercatoweb.com

Accordo Real-Como per Nico Paz, l'Inter continua il pressing su Guler - Il Real Madrid avrebbe deciso di non esercitare in estate il diritto di recompra per il gioiello ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it