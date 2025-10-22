New York Lounge a Milano è il Paradiso | ecco perché qui vanno forte i party più esclusivi nella capitale della moda ed economia

Qui sono passati i più grandi personaggi della movida milanese. Perché il New York Louge, nato nel 1976, resta un punto di riferimento a Milano, capitale della moda e dell'economia. "I nostri Chef selezionano con cura le materie prime migliori per offrirvi un'esperienza gastronomica completa da colazione fino a cena", dicono i titolari che in quasi cinquant'anni di esperienza hanno visto passare migliaia di clienti in questo locale. Che- aggiungono -"si presta come location perfetta per le feste più esclusive e per i tuoi momenti più importanti". Il locale ricorda la tradizione storica legata alla movida milanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - New York Lounge a Milano è il "Paradiso": ecco perché qui vanno forte i party più esclusivi nella capitale della moda ed economia

