Nevio Spadoni presenta La zopa caratena

Ravennatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre, alle ore 17, il Punto Lettura Classe ospiterà il poeta e drammaturgo Nevio Spadoni per la presentazione del libro "La Zopa Caratena", edito da Clown Bianco. Attraverso le pagine di uno scorrevole pamphlet, Spadoni ha voluto riportare alla luce le vicende di una figura storica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

