Nevio Spadoni presenta La zopa caratena
Sabato 25 ottobre, alle ore 17, il Punto Lettura Classe ospiterà il poeta e drammaturgo Nevio Spadoni per la presentazione del libro "La Zopa Caratena", edito da Clown Bianco. Attraverso le pagine di uno scorrevole pamphlet, Spadoni ha voluto riportare alla luce le vicende di una figura storica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sabato 25 ottobre, avremo il piacere di ospitare il poeta Nevio Spadoni con una delle sue ultime pubblicazioni dedicata a una figura storica della tradizione romagnola