?Netflix rifiuta Warner Bros Discovery nonostante i rumor? Non necessario per i nostri obiettivi

22 ott 2025

Con la Warner che ha ufficialmente confermato di essere sul mercato e pronta a ricevere offerte, si era diffusa la voce secondo cui anche il colosso di Ted Sarandos sarebbe stato interessato all'acquisizione Il co-amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, ha dichiarato che la piattaforma ha pochissimo interesse - se non addirittura nessun interesse - nell'effettuare un'offerta per acquisire Warner Bros. Discovery. Le voci di un possibile acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix erano cominciate a circolare nei giorni scorsi, alimentate dalla conferma che lo studio sta esaminando "interesse non sollecitato" per una vendita oppure per la dismissione di parti della società. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

