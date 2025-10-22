Con la Warner che ha ufficialmente confermato di essere sul mercato e pronta a ricevere offerte, si era diffusa la voce secondo cui anche il colosso di Ted Sarandos sarebbe stato interessato all'acquisizione Il co-amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, ha dichiarato che la piattaforma ha pochissimo interesse - se non addirittura nessun interesse - nell'effettuare un'offerta per acquisire Warner Bros. Discovery. Le voci di un possibile acquisto di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix erano cominciate a circolare nei giorni scorsi, alimentate dalla conferma che lo studio sta esaminando "interesse non sollecitato" per una vendita oppure per la dismissione di parti della società. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - ?Netflix rifiuta Warner Bros. Discovery (nonostante i rumor)? "Non necessario per i nostri obiettivi"