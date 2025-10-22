Netflix prepara la prossima stagione dell’intrattenimento interattivo

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Netflix continua a muoversi con cautela ma allo stesso tempo con decisione nel territorio dell’interattività. Dopo aver investito tempo e risorse nel gaming, il colosso dello streaming vede ora i videogiochi come parte di una strategia più ampia, pensata per trasformare la relazione tra pubblico e contenuti. Lo ha spiegato il co-CEO Greg . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

netflix prepara prossima stagioneNetflix prepara la prossima stagione dell’intrattenimento interattivo - Dal gaming alle dirette con voto in tempo reale: la piattaforma punta su format che uniscono narrazione e partecipazione del pubblico ... Lo riporta adnkronos.com

netflix prepara prossima stagioneMonster 4, quando potrebbe uscire la prossima stagione su Netflix? - Facciamo il punto della situazione e proviamo a capire quando potrebbe uscire su Netflix la quarta stagione di Monster ... Segnala serial.everyeye.it

netflix prepara prossima stagioneSquid Game - La Sfida 2, primo teaser ufficiale per la nuova stagione Netflix - La Sfida, in arrivo il prossimo 4 novembre 2025 con 456 concorrenti e nuovi colpi di scena. Lo riporta serial.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Netflix Prepara Prossima Stagione