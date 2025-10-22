Netflix porta sul piccolo schermo la famiglia Kennedy

2anews.it | 22 ott 2025

Michael Fassbender che presterà il suo volto a Joseph Kennedy Sr. nella nuova serie Netflix intitolata “Kennedy”.  Netflix porta sullo schermo una nuova serie intitolata ‘Kennedy‘ pronta a raccontare la storia della “celebre famiglia che ha segnato la storia politica degli Stati Uniti”. Protagonista della serie prodotta da Chernin Entertainment, sarà Michael Fassbender che presterà . 🔗 Leggi su 2anews.it

netflix porta sul piccolo schermo la famiglia kennedy

Netflix porta sul piccolo schermo la famiglia Kennedy

