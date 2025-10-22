Netflix Italia compie 10 anni | le serie che ci hanno fatto sognare e che meritano un rewatch

Dieci anni fa Netflix arrivava in Italia rivoluzionando per sempre il nostro modo di guardare serie tv e film. Addio palinsesto fisso, benvenuto binge-watching: la piattaforma ha creato un linguaggio nuovo fatto di maratone notturne, spoiler da evitare e fenomeni globali che esplodevano nello stesso momento a Roma come a New York. Ma soprattutto ha portato nel nostro salotto produzioni originali che sono diventate parte della cultura pop, capaci di influenzare moda, musica, social e persino il nostro linguaggio. Dieci anni dopo, eccoci qui: abbiamo messo in fila 10 titoli simbolo, quelli che più di altri hanno definito il DNA di Netflix. 🔗 Leggi su Dilei.it

