Il 22 ottobre del 2014 Netflix arriva per la prima volta nel nostro paese e rivoluziona un certo tipo di linguaggio e, soprattutto, un certo di fruizione. Cosa ha lasciato, però, 10 anni dopo? La parola a chi lo ha accompagnato finora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Netflix compie 10 anni in Italia e, da Pierfrancesco Favino a Matilda De Angelis, ce lo hanno raccontato i volti che lo hanno reso grande qui da noi