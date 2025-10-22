Netanyahu licenzia il suo consigliere per la sicurezza nazionale Per i media la decisione deriva da disaccordi sulla guerra a Gaza

Nuovo scossone politico ai vertici del governo israeliano. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di rimuovere con effetto immediato il suo consigliere per la sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, figura storica del Likud ed ex ministro in vari governi dagli anni Novanta. La decisione arriva, secondo quanto riferito dai media israeliani, dopo profondi disaccordi sulla gestione della guerra a Gaza, in particolare sul piano – poi accantonato – di invadere Gaza City durante l’estate e sul fallito attacco del mese scorso contro i leader di Hamas in Qatar. Al posto di Hanegbi è stato nominato Gil Reich, già suo vice, che assumerà l’incarico di capo ad interim del Consiglio per la Sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu licenzia il suo consigliere per la sicurezza nazionale. Per i media la decisione deriva da “disaccordi sulla guerra a Gaza”

